08 февраля 2025
07 февраля 2025

В зоне СВО погиб ефрейтор из Пермского края Алексей Микульский

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом пройдет 11 февраля
Прощание с бойцом пройдет 11 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб ефрейтор из Прикамья Алексей Микульский. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа.

«На СВО, проявив мужество и героизм, погиб Алексей Микульский. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Воина проводят в последний путь 11 февраля. Церемония прощания начнется в 13:30 в здании школы (клуба) деревни Заполье по улице Школьной, 6. Гражданская панихида пройдет в 14:00.

О гибели прикамского бойца на фронте сообщили власти
О гибели прикамского бойца на фронте сообщили власти
Фото:

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Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб ефрейтор из Прикамья Алексей Микульский. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа. «На СВО, проявив мужество и героизм, погиб Алексей Микульский. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Воина проводят в последний путь 11 февраля. Церемония прощания начнется в 13:30 в здании школы (клуба) деревни Заполье по улице Школьной, 6. Гражданская панихида пройдет в 14:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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