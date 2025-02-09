09 февраля 2025

Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Саранск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Рейсы будут выполнять один раз в неделю Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 26 апреля начнут запускать прямые рейсы в Саранск и обратно. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания», — пояснили там. Время в полете займет чуть больше двух часов.

Ранее URA.RU писало о запуске прямых рейсов в Улан-Удэ. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 26 апреля начнут запускать прямые рейсы в Саранск и обратно. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания», — пояснили там. Время в полете займет чуть больше двух часов. Ранее URA.RU писало о запуске прямых рейсов в Улан-Удэ. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...