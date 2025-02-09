Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Саранск

10 февраля 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Рейсы будут выполнять один раз в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 26 апреля начнут запускать прямые рейсы в Саранск и обратно. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания», — пояснили там. Время в полете займет чуть больше двух часов. Ранее URA.RU писало о запуске прямых рейсов в Улан-Удэ. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 26 апреля начнут запускать прямые рейсы в Саранск и обратно. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания», — пояснили там. Время в полете займет чуть больше двух часов. Ранее URA.RU писало о запуске прямых рейсов в Улан-Удэ. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров.