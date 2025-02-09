Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Саранск

В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 26 апреля начнут запускать прямые рейсы в Саранск и обратно. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания», — пояснили там. Время в полете займет чуть больше двух часов.
Ранее URA.RU писало о запуске прямых рейсов в Улан-Удэ. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров.
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