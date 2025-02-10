10 февраля 2025

Пермский рынок частично лишился магазинов

В Свердловском районе Перми на территории мини-рынка снесли незаконный НТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон снесли по решению суда
Павильон снесли по решению суда Фото:

В Перми снесли торговый павильон на территории мини-рынка на улице Островского. Он расположен рядом с бизнес-центром «Марс». В павильоне ранее находились отделы по продаже продуктов питания.

«Нестационарный торговый объект на территории мини-рынка по улице Николая Островского снесли. В администрации Перми сообщили, что демонтаж произведен по решению суда», — пишет Business Class.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми подала иск в суд на владельца земельного участка под мини-рынком на улице Островского. Власти хотели признать киоски самовольными постройками и добиться их сноса. В ответ владелец рынка Константин Лазуков подал ответный иск, в котором просил признать действия властей незаконными.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск лишь частично. С государственного кадастрового учета сняли сооружение на улице Островского, 101а. Предпринимателя обязали снести здание. Но остальные объекты на территории мини-рынка ему удалось сохранить. Речь о павильонах и киосках, в которых продают продукты питания, одежду и бытовую химию.

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В Перми снесли торговый павильон на территории мини-рынка на улице Островского. Он расположен рядом с бизнес-центром «Марс». В павильоне ранее находились отделы по продаже продуктов питания. «Нестационарный торговый объект на территории мини-рынка по улице Николая Островского снесли. В администрации Перми сообщили, что демонтаж произведен по решению суда», — пишет Business Class. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми подала иск в суд на владельца земельного участка под мини-рынком на улице Островского. Власти хотели признать киоски самовольными постройками и добиться их сноса. В ответ владелец рынка Константин Лазуков подал ответный иск, в котором просил признать действия властей незаконными. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск лишь частично. С государственного кадастрового учета сняли сооружение на улице Островского, 101а. Предпринимателя обязали снести здание. Но остальные объекты на территории мини-рынка ему удалось сохранить. Речь о павильонах и киосках, в которых продают продукты питания, одежду и бытовую химию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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