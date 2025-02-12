В Екатеринбурге жильцы ЖК «Депо» (ул. Пехотинцев) получили квитанции на оплату коммунальных услуг с огромными суммами. Начисления не производились несколько месяцев, поэтому теперь соседи вынуждены оплачивать счета сразу за весь период. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц.
«В ЖК „Депо“ в новых домах после подписания акта приема не начислялись в коммуналку отопление и электричество. Вчера пришел счет за отопление — его не начисляли с сентября (акт приема был подписан в конце августа), сумма за электричество все еще неизвестна. Мне пришло на оплату 17 тысяч рублей, а кому-то из соседей — 28 тысяч. Никто не ожидал увидеть такие суммы», — поделилась Алиса. Она добавила, что в квитанциях их предупреждали о неначислении сумм за отопление и электричество, но соседи все равно не были готовы к таким цифрам.
Для разъяснения ситуации жители направили обращения в управляющую компанию. Там соседям объяснили, что в квитанциях действительно были отражены «начисления за отопление и нагрев холодной воды для нужд горячей воды с подписания акта приема-передачи до конца января». До этого за услуги никаких начислений не производилось. В февральских квитанциях жильцам пообещали сделать перерасчет, однако начисления за электроэнергию будут начисляться только после заключения договора с ресурсоснабжающей организацией.
В пресс-службе «Брусники» URA.RU пояснили, что всю сумму не обязательно оплачивать сразу и можно разделить на несколько платежей. «Цифры в квитанциях — не плата за предыдущий месяц, а перерасчет за все время эксплуатации дома. Большинство квартир сдавались в конце прошлого лета, и с тех пор жители не платили за отопление и горячее водоснабжение. Сейчас управляющая компания заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями и выставляет счета за прошедшие периоды. УК остается на связи с жителями. В приложении мы пояснили, как сформировалась сумма в квитанции за январь, и предупредили, что в феврале будет произведён перерасчет за общедомовое потребление отопления».
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