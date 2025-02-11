Движение на Пермском тракте ограничили из-за эвакуации

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На трассе произошло ДТП (архивное фото)
На трассе произошло ДТП (архивное фото) Фото:

На 212-м километре трассы Пермь — Екатеринбург вечером 11 февраля ограничили движение из-за эвакуации автомобиля после аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 212-м километре автодороги Р-242 движение в направлении Екатеринбург осуществляется по одной полосе. Движение в направлении Перми в штатном режиме», — пояснили там.

Пару часов назад там случилось ДТП, после чего движение было полностью перекрыто в обе стороны. «В связи с проведением эвакуации транспорта после аварии», — подчеркнули дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На 212-м километре трассы Пермь — Екатеринбург вечером 11 февраля ограничили движение из-за эвакуации автомобиля после аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 212-м километре автодороги Р-242 движение в направлении Екатеринбург осуществляется по одной полосе. Движение в направлении Перми в штатном режиме», — пояснили там. Пару часов назад там случилось ДТП, после чего движение было полностью перекрыто в обе стороны. «В связи с проведением эвакуации транспорта после аварии», — подчеркнули дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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