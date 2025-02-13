Экс-главу МИД Таджикистана посадили за решетку почти на 30 лет

Экс-главу МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи приговорили 27 годам лишения свободы. Его и еще ряд политиков обвиняют в попытке провести госпереворот, пишут СМИ.
«Бывший глава МИД страны Хамрохон Зарифи и ряд других политиков <....> приговорены судом к заключению на срок от 18 до 27 лет», — передает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя председателя Верховного суда Таджикистана Шавкат Лутфуллозода. Отмечается, что их обвиняют в попытке государственного переворота.
Отмечается, что к 27 годам лишения свободы был также приговорен экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода. Экс-заместитель председателя Демпартии, журналист Ахмадшох Комилзода и заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юрист Шокирджон Хакимов — к 18 годам.
Были названы приговоры и других фигурантов этого дела. Среди которых экс-председатель Верховного совета Таджикистана Акбаршо Искандаров. Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Также в числе осужденных также оказались бывший работник органов безопасности Нурамин Ганизода и экс-сотрудник МИД Абдулфайз Атои, приговоренные к 18 и 17 годам соответственно.
Ранее стало известно, что верховный суд Таджикистана приговорил Зарифи к 27 годам лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме, детали обвинения засекречены, передает «Национальная служба новостей».
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