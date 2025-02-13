Крупное пермское предприятие возглавил уроженец Лысьвы

Директором пермских «Краевых электрических сетей» стал Владислав Черепанов
© Служба новостей «URA.RU»
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До нового назначения Владислав Черепанов работал в ПАО «Россети Урал»
До нового назначения Владислав Черепанов работал в ПАО «Россети Урал» Фото:

Власти Пермского края нашли нового директора унитарному госпредприятию «Краевые электрические сети». Им стал Владислав Черепанов, уроженец города Лысьвы.

«Приказываю: назначить директором Пермского краевого государственного унитарного предприятия „Краевые электрические сети“ — Черепанова Владислава Руфовича. С 30 января 2025 года», — говорится в приказе краевого министерства ЖКХ и благоустройства, опубликованном на сайте предприятия. До назначения Владислав Черепанов работал в должности замгендиректора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Урал».

ПКГУП «Краевые электрические сети» было образовано на базе МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. В настоящее время офисы предприятия расположены в Перми, Чернушке, Добрянке и Кунгуре. Чистая прибыль в 2023 году составила более 333 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что меняется руководство на пермском оборонном заводе, который делает «Смерчи» и «Грады», а также назначен новый управляющий магазинами «Лента» в Перми.

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Власти Пермского края нашли нового директора унитарному госпредприятию «Краевые электрические сети». Им стал Владислав Черепанов, уроженец города Лысьвы. «Приказываю: назначить директором Пермского краевого государственного унитарного предприятия „Краевые электрические сети“ — Черепанова Владислава Руфовича. С 30 января 2025 года», — говорится в приказе краевого министерства ЖКХ и благоустройства, опубликованном на сайте предприятия. До назначения Владислав Черепанов работал в должности замгендиректора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Урал». ПКГУП «Краевые электрические сети» было образовано на базе МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. В настоящее время офисы предприятия расположены в Перми, Чернушке, Добрянке и Кунгуре. Чистая прибыль в 2023 году составила более 333 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что меняется руководство на пермском оборонном заводе, который делает «Смерчи» и «Грады», а также назначен новый управляющий магазинами «Лента» в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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