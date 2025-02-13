Крупное пермское предприятие возглавил уроженец Лысьвы

Власти Пермского края нашли нового директора унитарному госпредприятию «Краевые электрические сети». Им стал Владислав Черепанов, уроженец города Лысьвы.
«Приказываю: назначить директором Пермского краевого государственного унитарного предприятия „Краевые электрические сети“ — Черепанова Владислава Руфовича. С 30 января 2025 года», — говорится в приказе краевого министерства ЖКХ и благоустройства, опубликованном на сайте предприятия. До назначения Владислав Черепанов работал в должности замгендиректора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Урал».
ПКГУП «Краевые электрические сети» было образовано на базе МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. В настоящее время офисы предприятия расположены в Перми, Чернушке, Добрянке и Кунгуре. Чистая прибыль в 2023 году составила более 333 млн рублей.
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