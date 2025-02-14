Медсестра умерла на рабочем месте в больнице в Перми

Медсестра скончалась в раздевалке после рабочей смены
В Перми в детской больнице № 13 на рабочем месте скончалась медсестра паллиативного отделения. об этом сообщается в telegram-канале краевой Госинспекции труда.
«Тело медсестры было обнаружено утром в раздевалке стационарного отделения паллиативной медицинской помощи хосписа для детей. Известно, что до этого у нее была рабочая смена. Погибшей было 54 года», — пояснили в Госинспекции труда.
Сейчас выясняются причины ее смерти, проводится судебно-медицинская экспертиза, проверяются документы по режиму и охране труда. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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