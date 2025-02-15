Аэропорты России, где с утра вводили ограничения, возобновили работу

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Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета
Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета Фото:

В аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска возобновлена полноценная работа после утренних ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подтвердил представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

В ночь на 15 февраля силы противовоздушной обороны России успешно отразили интенсивную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В ходе инцидента было уничтожено 40 дронов. В связи с возникшей угрозой безопасности, в ряде российских аэропортов были временно ограничены полеты. Ограничения затронули аэропорты в таких городах, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск.

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В аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска возобновлена полноценная работа после утренних ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подтвердил представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. В ночь на 15 февраля силы противовоздушной обороны России успешно отразили интенсивную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В ходе инцидента было уничтожено 40 дронов. В связи с возникшей угрозой безопасности, в ряде российских аэропортов были временно ограничены полеты. Ограничения затронули аэропорты в таких городах, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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