Аэропорты России, где с утра вводили ограничения, возобновили работу

В аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска возобновлена полноценная работа после утренних ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подтвердил представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
В ночь на 15 февраля силы противовоздушной обороны России успешно отразили интенсивную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В ходе инцидента было уничтожено 40 дронов. В связи с возникшей угрозой безопасности, в ряде российских аэропортов были временно ограничены полеты. Ограничения затронули аэропорты в таких городах, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск.
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