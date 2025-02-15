В семи аэропортах России введены ограничения

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Семь аэропортов России ограничили прием и выпуск ВС
Семь аэропортов России ограничили прием и выпуск ВС Фото:

В ряде аэропортов России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, меры затронули аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск ВС», — подчеркнул Кореняко в telegram-канале. Ограничения были введены в аэропортах таких городов, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск.

Введение ограничений стало ответом на потребность повышения уровня безопасности в связи с возможными угрозами для гражданской авиации. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все возможные меры для гарантирования безопасности полетов, что является их основным приоритетом.

Обновлено в 09.56: полеты возобновлены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом также сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

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В ряде аэропортов России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, меры затронули аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск ВС», — подчеркнул Кореняко в telegram-канале. Ограничения были введены в аэропортах таких городов, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск. Введение ограничений стало ответом на потребность повышения уровня безопасности в связи с возможными угрозами для гражданской авиации. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все возможные меры для гарантирования безопасности полетов, что является их основным приоритетом. Обновлено в 09.56: полеты возобновлены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом также сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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