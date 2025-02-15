В семи аэропортах России введены ограничения

В ряде аэропортов России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, меры затронули аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск ВС», — подчеркнул Кореняко в telegram-канале. Ограничения были введены в аэропортах таких городов, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск.
Введение ограничений стало ответом на потребность повышения уровня безопасности в связи с возможными угрозами для гражданской авиации. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все возможные меры для гарантирования безопасности полетов, что является их основным приоритетом.
Обновлено в 09.56: полеты возобновлены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом также сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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