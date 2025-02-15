В ночь на 15 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России. Всего было уничтожено 40 дронов. В нескольких регионах в результате атаки возникли возгорания. Какие регионы попали под обстрел и что известно о последствиях — в материале URA.RU.
Сообщение Минобороны
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили 40 украинских дронов. Из них 17 беспилотников были сбиты над Волгоградской областью, 12 — над Калужской областью, девять — в районе Ростовской области и два дрона над Саратовской областью, сообщает Минобороны РФ.
Обстановка в регионах
Волгоградская область
Очевидцы сообщали, что ночью было зафиксировано более 15 взрывов. Telegram-канал Shot передает, что звуки были слышны около 45 минут.
Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что были успешно отражены атаки украинских БПЛА. В результате падения обломков дронов на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади 5 кв.м, которое было быстро ликвидировано. Пострадавших нет.
Саратовская область
В регионе была объявлена угроза атаки дронов. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что системы оповещения работали локально, а экстренные службы находились в полной готовности. Пострадавших и повреждений обнаружено не было.
Калужская область
В Дзержинском районе на территории промышленного предприятия произошел пожар после падения БПЛА. Губернатор Владислав Шапша заявил, что ситуация под контролем, пострадавших нет.
Курская область
Утром МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА. Позже был дан отбой. Других подробностей нет.
Ростовская область
Силы ПВО уничтожили дроны в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону в результате падения БПЛА была повреждена кровля частного жилого дома. Жители пострадавшего дома, к счастью, не получили травм. На месте происшествия работают взрывотехники, которые занимаются обезвреживанием обломков. По информации губернатора Юрия Слюсаря, первый вице-губернатор Александр Скрябин возглавил операцию по обеспечению безопасности как жителей поврежденного дома, так и соседних построек.
Тульская область
Местные жители сообщили о не менее пяти взрывах в районе Сокольники Тульской области. По данным telegram-канала Mash, в регионе активизирована работа систем ПВО для отражения возможных угроз. Официальной информации пока не поступало.
Белгородская область
Ночью была объявлена ракетная опасность, жителям рекомендовали спуститься в подвалы. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил об отбое угрозы. Подробности инцидента не приводятся.
Ограничения в аэропортах
Из-за угрозы безопасности в нескольких аэропортах России были введены временные ограничения на полеты. Меры касаются аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске. Все службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Позже Росавиация объявила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Запрет был снят в аэропортах Волгограда и Саратова.
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