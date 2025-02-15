Насколько сильная магнитная буря накроет Землю 16 февраля 2025: прогноз солнечной активности

В воскресенье, 16 февраля 2025 года, жителей Земли ожидает магнитная буря, вызванная повышенной солнечной активностью. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сила геомагнитных возмущений может достигнуть пяти баллов по девяти балльной шкале Kp-индекса, что соответствует желтому уровню опасности. Чего ожидать от космической непогоды и как защититься от ее негативного влияния — подробнее в материале URA.RU.
Прогноз и вероятность магнитной бури 16 февраля 2025
Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 16 февраля 2025 года прогнозируется ухудшение космической погоды. Ожидается, что магнитосфера Земли будет возмущена из-за поступления к нашей планете высокоскоростных потоков солнечного ветра.
По расчетам ученых, вероятность магнитных бурь в этот день составляет 31%. При этом геомагнитные возмущения достигнут силы в пяти баллов по шкале Kp-индекса. Это соответствует желтому уровню G1 по пятибалльной шкале. Такие бури считаются слабыми, но способны влиять на самочувствие метеозависимых людей.
Солнечные вспышки 16 февраля 2025
Источником геомагнитных возмущений 16 февраля 2025 года станет повышенная солнечная активность. По данным космических мониторингов, в последние дни на Солнце произошло сразу несколько вспышек разной силы.
Так, 13 февраля приборы зафиксировали восемь солнечных вспышек, большинство из которых относились к слабому классу C. Однако была отмечена и одна вспышка среднего класса M, способная спровоцировать радиационные бури и помехи в работе радиооборудования.
Ночью и утром 14 февраля на Солнце вновь вспыхнули три вспышки, одна из которых также достигла класса M по международной классификации. Эти вспышки стали причиной выброса в космос заряженных частиц, которые и вызовут геомагнитные возмущения при достижении Земли.
Чего ждать от магнитной бури 16 февраля 2025
Ожидаемая 16 февраля 2025 года магнитная буря хоть и будет слабой, может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В зоне риска — люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также те, кто страдает от перепадов давления и мигреней.
В дни магнитных бурь врачи советуют таким людям по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стрессов, больше отдыхать и находиться на свежем воздухе. Также стоит ограничить употребление алкоголя, кофеина и никотина, которые могут усугубить негативные симптомы.
Здоровым людям геомагнитные возмущения не так страшны, но и они могут ощущать легкое недомогание, упадок сил и раздражительность. Справиться с этими симптомами помогут полноценный сон, легкие физические нагрузки и релаксация.
Кстати, ученые отмечают, что магнитные бури могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу электронных устройств и навигации. Так что если 16 февраля у вас внезапно сбоит компьютер или GPS-навигатор, знайте — виновато Солнце.
Как долго продлится магнитная буря 16 февраля 2025
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря 16 февраля 2025 года не будет продолжительной. Ожидается, что основной удар придется на вторую половину дня и вечер, а уже к ночи геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться.
Однако не стоит расслабляться. Ученые предупреждают, что в ближайшие дни вероятны новые вспышки на Солнце, способные спровоцировать повторные магнитные бури.
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