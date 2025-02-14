14 февраля 2025

Пермский край возглавил топ регионов по спросу на препараты для потенции

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Спрос на лекарства для потенции вырос на 6% за год по всей России
Спрос на лекарства для потенции вырос на 6% за год по всей России Фото:

Пермский край возглавил топ регионов РФ по спросу на препараты для потенции. На каждую тысячу пермяков приходится 108 проданных препаратов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Спрос на лекарства для потенции вырос на 6% за год по всей России. Чаще всего их покупают в Пермском крае, а реже всего — в Чечне», — сообщает Mash.

Отмечается, что второе место в рейтинге заняла Амурская область, где на 1000 человек приходится 95 проданных пачек, а третье место в Краснодарском крае — 94 штуки на 1000 человек. При этом сильнее всего процент продаж таблеток вырос в Ненецком автономном округе (+23%).

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Пермский край возглавил топ регионов РФ по спросу на препараты для потенции. На каждую тысячу пермяков приходится 108 проданных препаратов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Спрос на лекарства для потенции вырос на 6% за год по всей России. Чаще всего их покупают в Пермском крае, а реже всего — в Чечне», — сообщает Mash. Отмечается, что второе место в рейтинге заняла Амурская область, где на 1000 человек приходится 95 проданных пачек, а третье место в Краснодарском крае — 94 штуки на 1000 человек. При этом сильнее всего процент продаж таблеток вырос в Ненецком автономном округе (+23%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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