Пермский край возглавил топ регионов по спросу на препараты для потенции

Спрос на лекарства для потенции вырос на 6% за год по всей России
Пермский край возглавил топ регионов РФ по спросу на препараты для потенции. На каждую тысячу пермяков приходится 108 проданных препаратов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Спрос на лекарства для потенции вырос на 6% за год по всей России. Чаще всего их покупают в Пермском крае, а реже всего — в Чечне», — сообщает Mash.
Отмечается, что второе место в рейтинге заняла Амурская область, где на 1000 человек приходится 95 проданных пачек, а третье место в Краснодарском крае — 94 штуки на 1000 человек. При этом сильнее всего процент продаж таблеток вырос в Ненецком автономном округе (+23%).
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