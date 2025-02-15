Максим Спицын попал на фронт в январе 2024-го Фото предоставлено Максимом Спицыным

Свердловчанин Максим Спицын смог преодолеть почти десять километров по минному полю, потеряв кисть руки при штурме Авдеевки (ДНР). Он оказался единственным выжившим из своей группы. Героическая история уральца — в материале URA.RU.

Максим родился в марте 1984-го в поселке Пионерский под Ирбитом. После окончания школы пошел в армию, его зачислили в морскую пехоту на Северном флоте. Отслужив, Максим выучился в вечерней школе и поступил в колледж, но не смог дойти до диплома из-за финансовых трудностей. В 2006-м он женился, в семье родились две дочки и сын.

Когда осенью 2022-го началась частичная мобилизация, Максим ожидал, что его призовут на фронт (он во многом ориентировался на деда, дошедшего до Берлина), но остался дома, поскольку был единственным кормильцем для супруги (она уговаривала остаться) и детей. В январе 2024-го Максим все же решил заключить контракт с Минобороны. В зону российской спецоперации на Украине Максим отправился в составе 21-й армии.

Максима Спицына трижды ранили на фронте Фото предоставлено Максимом Спицыным

Первое пулевое ранение он получил при штурме на Петровском (Степовом) направлении. О втором — случившемся под Красногорловкой — Максим вспоминает с трудом. «Мы ушли на задание группой, но вернулся [я] один. Чтобы добраться до штаба, пришлось перебегать через пустырь от дерева к дереву, надо мною кружили дроны. Я пробил окно автоматом, понимая, что придется прыгать. Запрыгнул, но ноги задело, получил сильный ушиб», — рассказал он.

Самое тяжелое ранение боец получил 19 февраля. «Помню вспышку перед глазами и осознание, что лишился кисти руки. Переждав все, я дошел до эвакуационной зоны по минному полю — это было около десяти километров. Потом добрался до своих, где медики оказали помощь», — вспоминает ветеран. Его наградили медалью 'За Отвагу'.

Мужчина нашел себя в мирной жизни Фото предоставлено Максимом Спицыным

Выписавшись из госпиталя, Максим вернулся домой в Ирбит. Его уволили из армии по ранению. В январе 2025-го Максим стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества». «Хочу быть полезным своим братьям по оружию, их семьям», — объяснил ветеран. Его работа заключается не только в помощи с выплатами и документами, но и в поиске без вести пропавших товарищей.

В семье Спицыных ожидается пополнение. Врачи говорят, что родится мальчик. А в марте Максиму выдадут бионический протез. Благодаря ему он сможет стать более мобильным и независимым в повседневной жизни.

В ближайшее время в семье Спицыных будет пополнение Фото предоставлено Максимом Спицыным