16 февраля 2025

Свердловчанин насмерть разбился в жестком ДТП на трассе. Фото

На трассе Камышлов — Тавда насмерть разбился 57-летний водитель ВАЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель ВАЗ погиб на месте аварии (архивное фото) Фото:

На 97-м километре трассы Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда (Свердловская область) вечером 16 февраля 57-летний водитель ВАЗ потерял управление и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen Polo. Водитель отечественной легковушки погиб на месте, второго автомобилиста госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Volkswagen Polo с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦГБ Ирбита», — следует из сообщения.

Инспекторы ДПС и следователи организовали проверку на месте ЧП. Экспресс-тест показал, что водитель иномарки был трезв, состояние второго в момент аварии покажет судмедэкспертиза.

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На 97-м километре трассы Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда (Свердловская область) вечером 16 февраля 57-летний водитель ВАЗ потерял управление и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen Polo. Водитель отечественной легковушки погиб на месте, второго автомобилиста госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Volkswagen Polo с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦГБ Ирбита», — следует из сообщения. Инспекторы ДПС и следователи организовали проверку на месте ЧП. Экспресс-тест показал, что водитель иномарки был трезв, состояние второго в момент аварии покажет судмедэкспертиза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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