На 97-м километре трассы Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда (Свердловская область) вечером 16 февраля 57-летний водитель ВАЗ потерял управление и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen Polo. Водитель отечественной легковушки погиб на месте, второго автомобилиста госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Volkswagen Polo с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦГБ Ирбита», — следует из сообщения.
Инспекторы ДПС и следователи организовали проверку на месте ЧП. Экспресс-тест показал, что водитель иномарки был трезв, состояние второго в момент аварии покажет судмедэкспертиза.
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