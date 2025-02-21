Россияне предпочитают проверенные водку и коньяк

Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди крепких напитков

21 февраля 2025 в 14:02 Размер текста - 17 +

Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди прочего крепкого алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди прочего крепкого алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции — Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник. «Лидером продаж среди крепких напитков остается водка — в 2024 году ее в розницу продано 77 миллионов декалитров. Коньяка в России за минувший год продали 14 миллионов декалитров, а виски — чуть больше пяти миллионов декалитров. Более половины всего импортного коньяка в Россию поставляет Армения. Далее следуют — Грузия (около 25 процентов) и Франция (менее 10 процентов). На полках появилось много новых марок виски. Официально доля российского виски в продажах уже превышает 50 процентов, по факту это импортный виски из Шотландии и Ирландии, разливаемый в России», — сказал эксперт. Новость по теме Россияне побили рекорд потребления пива Эксперт уточняет, что значительная доля импортного виски сегодня приходится на Шотландию: около 70% проданного в 2024 году импортного виски именно оттуда. Еще 15% — из США, 10% — из Ирландии. Импортная продукция остальных стран не превышает 2% для каждой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди прочего крепкого алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции — Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник. «Лидером продаж среди крепких напитков остается водка — в 2024 году ее в розницу продано 77 миллионов декалитров. Коньяка в России за минувший год продали 14 миллионов декалитров, а виски — чуть больше пяти миллионов декалитров. Более половины всего импортного коньяка в Россию поставляет Армения. Далее следуют — Грузия (около 25 процентов) и Франция (менее 10 процентов). На полках появилось много новых марок виски. Официально доля российского виски в продажах уже превышает 50 процентов, по факту это импортный виски из Шотландии и Ирландии, разливаемый в России», — сказал эксперт. Эксперт уточняет, что значительная доля импортного виски сегодня приходится на Шотландию: около 70% проданного в 2024 году импортного виски именно оттуда. Еще 15% — из США, 10% — из Ирландии. Импортная продукция остальных стран не превышает 2% для каждой.