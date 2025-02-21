Россияне предпочитают проверенные водку и коньяк

Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди крепких напитков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Есенин Другой бар. Челябинск, бармен, праздник, выпивка, алкоголь, развлечение, бар, отдых, ресторан, настойки
Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди прочего крепкого алкоголя Фото:

Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди прочего крепкого алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции — Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник.

«Лидером продаж среди крепких напитков остается водка — в 2024 году ее в розницу продано 77 миллионов декалитров. Коньяка в России за минувший год продали 14 миллионов декалитров, а виски — чуть больше пяти миллионов декалитров. Более половины всего импортного коньяка в Россию поставляет Армения. Далее следуют — Грузия (около 25 процентов) и Франция (менее 10 процентов). На полках появилось много новых марок виски. Официально доля российского виски в продажах уже превышает 50 процентов, по факту это импортный виски из Шотландии и Ирландии, разливаемый в России», — сказал эксперт.

Новость по теме
Россияне побили рекорд потребления пива

Эксперт уточняет, что значительная доля импортного виски сегодня приходится на Шотландию: около 70% проданного в 2024 году импортного виски именно оттуда. Еще 15% — из США, 10% — из Ирландии. Импортная продукция остальных стран не превышает 2% для каждой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водка и коньяк лидируют по продажам в России среди прочего крепкого алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции — Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник. «Лидером продаж среди крепких напитков остается водка — в 2024 году ее в розницу продано 77 миллионов декалитров. Коньяка в России за минувший год продали 14 миллионов декалитров, а виски — чуть больше пяти миллионов декалитров. Более половины всего импортного коньяка в Россию поставляет Армения. Далее следуют — Грузия (около 25 процентов) и Франция (менее 10 процентов). На полках появилось много новых марок виски. Официально доля российского виски в продажах уже превышает 50 процентов, по факту это импортный виски из Шотландии и Ирландии, разливаемый в России», — сказал эксперт. Эксперт уточняет, что значительная доля импортного виски сегодня приходится на Шотландию: около 70% проданного в 2024 году импортного виски именно оттуда. Еще 15% — из США, 10% — из Ирландии. Импортная продукция остальных стран не превышает 2% для каждой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...