Путин готов к встрече с Зеленским и Трампом: главные заявления Пескова в день переговоров

Президент России Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако зафиксировать все договоренности юридически будет сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он так же отметил, что в Кремле внимательно следят за планами Евросоюза создать собственную армию. О чем Дмитрий Песков еще рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Путин готов начать переговоры с Зеленским, но есть нюанс
Президент России Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, юридически зафиксировать договоренности по конфликту будет проблематично из-за вопросов, касающихся легитимности Зеленского.
Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. С этого момента он не обладает статусом легитимного президента. Кроме того, сам украинский глава отказался проводить в стране новые выборы.
Встреча Путина и Трампа
В Кремле уточнили, что пока там нет понимания о том, когда может состояться личная встреча российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Однако уточнили, что больше данных будет после переговоров, которые в настоящий момент проходят в Саудовской Аравии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль следит за планом ЕС по созданию своей армии
В Кремле внимательно следят за планами Евросоюза создать собственную армию. Несмотря на то, что конкретные детали и основания для создания такой армии пока не определены, и до сих пор ЕС не имел собственных оборонных структур, по мнению Пескова важно тщательно следить за развитием этой идеи. Перспективные планы на будущее требуют внимательного анализа, чтобы понимать, как такие изменения могут повлиять на оборонную политику и безопасность в Европе.
В Кремле не возражают против вступления Украины в ЕС
В Кремле заявили, что не будут вмешиваться в процесс вступления Украины в ЕС поскольку считают это суверенным правом страны. Россия не намерена диктовать условия по этому вопросу или оказывать неприемлемое давление на процесс принятия таких решений. Вопросы вступления страны в ЕС должны решаться на основе взаимного согласия и соблюдения международных и европейских норм.
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