В Кремле следят за планами ЕС по созданию своей армии

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Песков заявил, что Россия будет внимательно изучать планы ЕС создать свою армию
Песков заявил, что Россия будет внимательно изучать планы ЕС создать свою армию Фото:

В Кремле внимательно следят за планами Евросоюза создать собственную армию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, будет ли эта армия, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных совместных аспектов у ЕС не было. Но что касается перспективных планов, их надо отслеживать и внимательно изучать», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к формированию собственной армии. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что объединение национальных армий невозможно, но поддержал развитие оборонного потенциала Европы в рамках ЕС. 

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В Кремле внимательно следят за планами Евросоюза создать собственную армию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы пока не знаем, будет ли эта армия, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных совместных аспектов у ЕС не было. Но что касается перспективных планов, их надо отслеживать и внимательно изучать», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее глава Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к формированию собственной армии. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что объединение национальных армий невозможно, но поддержал развитие оборонного потенциала Европы в рамках ЕС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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