В Кремле следят за планами ЕС по созданию своей армии

В Кремле внимательно следят за планами Евросоюза создать собственную армию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем, будет ли эта армия, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных совместных аспектов у ЕС не было. Но что касается перспективных планов, их надо отслеживать и внимательно изучать», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к формированию собственной армии. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что объединение национальных армий невозможно, но поддержал развитие оборонного потенциала Европы в рамках ЕС.
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