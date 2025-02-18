В Кремле не возражают против вступления Украины в ЕС

В Кремле заявили, что не будут вмешиваться в процесс вступления Украины в ЕС поскольку считают это суверенным правом страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не намерена диктовать условия по этому вопросу.
«Третье — это суверенное право любой страны (вступление Украины в ЕС — прим. URA.RU). Здесь никто не может ничего диктовать и мы не собираемся это делать», — сообщил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако, по словам Пескова, Россия продолжит активно участвовать в обсуждении вопросов безопасности в Европе, особенно касающихся оборонных и военных альянсов, где у Москвы сложилась отличная от ЕС позиция.
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