В центре Екатеринбурга, на улице Большакова (микрорайон Парковый), загорелся 12-этажный дом. Пострадали два человека, одна из которых — парализованная женщина, рассказал читатель URA.RU. В пресс-службе свердловского МЧС агентству сообщили, что из горящего здания вывели 33 жителя и опровергли наличие пострадавших.
«В Парковом микрорайоне пожар в 12-этажке. Вынесли двух пострадавших, живых и в сознании. Одна из них — парализованная женщина с девятого этажа», — поделился собеседник.
Среди 33 человек, которых вывели сотрудники МЧС, было двое детей. Пожарные выяснили, что вспыхнула квартира на восьмом этаже. Открытое горение ликвидировали на площади 10 квадратных метров при помощи 58 специалистов и 17 единиц спецтехники. В ведомстве, однако, уточнили, что информации о пострадавших не поступало.
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