Что происходит с ценами на гречку в России

Цены на гречку в России продолжают снижаться второй год подряд из-за рекордного урожая и значительных объемов запасов. Такими данными делятся аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время», — поделились данными аналитики с РИА Новости. Эксперты изучили средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.
В ходе исследования также было установлено, что количество покупок гречки увеличилось на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на падение цен, спрос на гречку остается стабильно высоким. При этом эксперты отмечают, что цены на гречку останутся стабильными «до конца квартала или даже первого полугодия».
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