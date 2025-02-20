Что происходит с ценами на гречку в России

Платформа ОФД: гречка дешевеет второй год подряд из-за рекордного урожая
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на гречку в России снижаются уже два года
Цены на гречку в России снижаются уже два года Фото:

Цены на гречку в России продолжают снижаться второй год подряд из-за рекордного урожая и значительных объемов запасов. Такими данными делятся аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время», — поделились данными аналитики с РИА Новости. Эксперты изучили средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.

В ходе исследования также было установлено, что количество покупок гречки увеличилось на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на падение цен, спрос на гречку остается стабильно высоким. При этом эксперты отмечают, что цены на гречку останутся стабильными «до конца квартала или даже первого полугодия».

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Цены на гречку в России продолжают снижаться второй год подряд из-за рекордного урожая и значительных объемов запасов. Такими данными делятся аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». «Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время», — поделились данными аналитики с РИА Новости. Эксперты изучили средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года. В ходе исследования также было установлено, что количество покупок гречки увеличилось на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на падение цен, спрос на гречку остается стабильно высоким. При этом эксперты отмечают, что цены на гречку останутся стабильными «до конца квартала или даже первого полугодия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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