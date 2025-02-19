19 февраля 2025

Челябинцы стали меньше тратить на рестораны и кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские семьи в среднем тратят на рестораны 1,8 тысяч рублей
Челябинские семьи в среднем тратят на рестораны 1,8 тысяч рублей Фото:

Челябинцы в феврале 2025 года по сравнению с 2024-м сократили траты из бюджета на кафе и рестораны на 12,4%. И сейчас семья из трех человек расходует на посещение таких мест в среднем 1,8 тысячи рублей, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

«Челябинцы тратят на еду в заведениях общественного питания на 12,4% меньше, чем год назад. Траты сократились до 1,8 тысячи рублей на семью из трех человек в месяц. При этом цены в кафе и столовых увеличились», — говорится в исследовании.

При этом жители России стали тратить в ресторанах и кафе на 17,9% больше. Траты выросли с 2,1 до 2,5 тысячи рублей на семью из трех человек в месяц. Цены в кафе и столовых увеличились год к году на 10,1%, а в ресторанах — на 10,7%.

Также в исследовании отмечается, расходы на кафе и рестораны в Курганской области выросли в 2024 году почти в четыре раза. В Свердловской области семьи стали тратить на походы в кафе в 1,5 раза больше, в ЯНАО — на 47% больше. Больше всего тратят на посещение ресторанов семьи, проживающие в Ненецком автономном округе.

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Челябинцы в феврале 2025 года по сравнению с 2024-м сократили траты из бюджета на кафе и рестораны на 12,4%. И сейчас семья из трех человек расходует на посещение таких мест в среднем 1,8 тысячи рублей, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. «Челябинцы тратят на еду в заведениях общественного питания на 12,4% меньше, чем год назад. Траты сократились до 1,8 тысячи рублей на семью из трех человек в месяц. При этом цены в кафе и столовых увеличились», — говорится в исследовании. При этом жители России стали тратить в ресторанах и кафе на 17,9% больше. Траты выросли с 2,1 до 2,5 тысячи рублей на семью из трех человек в месяц. Цены в кафе и столовых увеличились год к году на 10,1%, а в ресторанах — на 10,7%. Также в исследовании отмечается, расходы на кафе и рестораны в Курганской области выросли в 2024 году почти в четыре раза. В Свердловской области семьи стали тратить на походы в кафе в 1,5 раза больше, в ЯНАО — на 47% больше. Больше всего тратят на посещение ресторанов семьи, проживающие в Ненецком автономном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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