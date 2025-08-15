Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в рамках рабочего визита в регион. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и главой концерна «Уралвагонзавод», в который входит завод, — Александром Потаповым, он осмотрел производство и оценил его техперевооружение, сообщает пресс-служба правительства области.
«Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК (в составе Концерна „Уралвагонзавод“ Госкорпорации Ростех). Он ознакомился с работой моторного производства, оценил работу по техперевооружению, также ему были представлены перспективные виды гражданской техники», — рассказали в пресс-службе.
Глава Минпромторга осмотрел ключевые цеха моторного производства, где осуществляется полный цикл изготовления двигателей. Гендиректор концерна УВЗ Потапов рассказал о серийных моторах и перспективных разработках завода, а также доложил о сотрудничестве с другими предприятиями холдинга по выпуску продукции для Минобороны РФ.
Антон Алиханов прибыл в Челябинск 15 августа. В рамках двухдневного визита он уже посетил «Завод роботов», производство электробусов и предприятие «КОНАР», а также провел выездное заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности.
