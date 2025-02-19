Актировки в Челябинской области: при каких температурах ждать отмены занятий

В Магнитогорске, Троицке и Трехгорном 20 февраля из-за морозов отменили занятия для учеников с 1 по 4 классы. При каких температурах школьникам ждать актировки в Челябинской области — рассказывает URA.RU.
«В связи с погодой в общеобразовательных учреждениях занятия в 1-4 классах в первую смену проводятся дистанционно», — сообщили в управлении образования Магнитогорска. Та же ситуация в Троицке и Трехгорном.
С 1 по 4 класс
Занятия для младших классов отменяют при температуре воздуха минус 25 градусов и скорости ветра до четырех метров в секунду. Актированные дни вводят и если погода безветренная, но термометр показывает от 25 до 27 градусов мороза.
С 1 по 7 класс
До 7 класса занятия отменяют в трех случаях. Ученики могут остаться дома при температуре воздуха минус 25 градусов и ветре до пяти метров в секунду. При минус 27 градусах скорость ветра должна составлять от одного до четырех метров в секунду, при минус 28-29 градусах возможно полное отсутствие ветра.
С 1 по 9 класс
Для учеников среднего звена актировки при ветре пять метров в секунду действуют при морозе 26-27 градусов. При скорости ветра от одного до четырех метра в секунду столбики термометров должны опуститься до минус 28-29 градусов, а в штиль — до минус 30.
С 1 по 11 класс
Для старшеклассников занятия отменяют при температуре 28-29 градусов мороза и ветреной погоде. При ветре от одного до четырех метров в секунду температура должна составлять от 29 до 30 градусов. В безветренную погоду занятия отменяют при холодах выше 30 градусов.
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