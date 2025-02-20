Мэрия Екатеринбурга решает судьбу «Бессмертного полка» 9 мая

Мэрия Екатеринбурга в апреле решит, в каком формате пройдет «Бессмертный полк»
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 и в 2024 году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге прошел онлайн
В 2023 и в 2024 году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге прошел онлайн Фото:

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет традиционно в мае 2025 года в День Победы, однако, в каком формате, будет решено в конце апреля. Об этом в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (Совет неравнодушных), которое прошло под руководством мэра Алексея Орлова в креативном кластере «Л52», заявил глава департамента культуры администрации Илья Марков, сообщил корреспондент URA.RU. 

«Пока решение не принято. Будет сделано в конце апреля. Или формат очный, или это будет онлайн на разных платформах», — объяснил Марков. Связано это с необходимостью соблюдения норм безопасности.

Из-за пандемии коронавируса в 2020-м и в 2021-м году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге проходил в онлайн-формате. В традиционный вид, с шествием по улице Ленина в сторону Площади 1905 года, акция вернулась в 2022-м году. Однако затем, после начала СВО, в целях безопасности, перешла вновь в режим онлайн. 

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Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет традиционно в мае 2025 года в День Победы, однако, в каком формате, будет решено в конце апреля. Об этом в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (Совет неравнодушных), которое прошло под руководством мэра Алексея Орлова в креативном кластере «Л52», заявил глава департамента культуры администрации Илья Марков, сообщил корреспондент URA.RU.  «Пока решение не принято. Будет сделано в конце апреля. Или формат очный, или это будет онлайн на разных платформах», — объяснил Марков. Связано это с необходимостью соблюдения норм безопасности. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м и в 2021-м году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге проходил в онлайн-формате. В традиционный вид, с шествием по улице Ленина в сторону Площади 1905 года, акция вернулась в 2022-м году. Однако затем, после начала СВО, в целях безопасности, перешла вновь в режим онлайн. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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