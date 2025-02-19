19 февраля 2025

Герой РФ Шоломов в Миассе рассказал, что помогает бойцам СВО идти к победе

Герой РФ Шоломов: противники надеялись на раскол общества, но мы сплотились
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоломов (слева) подчеркнул важность детских писем для бойцов
Шоломов (слева) подчеркнул важность детских писем для бойцов Фото:

На форуме «Патриоты Урала» в Миассе Челябинской области герой России и участник СВО Максим Шоломов отметил, что особенно ценны для бойцов письма школьников. Как заявил военный, в начале спецоперации противники надеялись на раскол общества, однако россияне только сплотились, передает корреспондент URA.RU.

«Когда специальная военная операция только началась, у наших противников была надежда, что в обществе произойдёт раскол. Но произошло, наоборот, сплочение. Особенно ценны для бойцов письма. Когда читаешь написанное детским почерком „Дорогой солдат...“ — слезы на глазах. Особые слова благодарности тем, кто вовлекает в свою работу детей», — поделился Шоломов.

Шоломов подчеркнул, что фронту помогают миллионы людей разных возрастов, профессий и уровня жизни. При этом некоторые из них сами нуждаются в помощи, однако ставят волонтерскую работу выше своих нужд, рассказал герой.

«Они все равно что-то организуют, несут гуманитарную помощь. Помощь волонтеров спасает жизни людей», — заявил Шоломов.

Форум «Патриоты Урала» в Миассе открыл 20 февраля полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. На базе автозавода «Урал» организовали выставку военной техники и других изделий, необходимых для СВО. Экспонаты разработаны жителями УрФО. Всего на форум было подано 824 заявки, а главным событием дня станет пленарная сессия с участием Жоги.

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На форуме «Патриоты Урала» в Миассе Челябинской области герой России и участник СВО Максим Шоломов отметил, что особенно ценны для бойцов письма школьников. Как заявил военный, в начале спецоперации противники надеялись на раскол общества, однако россияне только сплотились, передает корреспондент URA.RU. «Когда специальная военная операция только началась, у наших противников была надежда, что в обществе произойдёт раскол. Но произошло, наоборот, сплочение. Особенно ценны для бойцов письма. Когда читаешь написанное детским почерком „Дорогой солдат...“ — слезы на глазах. Особые слова благодарности тем, кто вовлекает в свою работу детей», — поделился Шоломов. Шоломов подчеркнул, что фронту помогают миллионы людей разных возрастов, профессий и уровня жизни. При этом некоторые из них сами нуждаются в помощи, однако ставят волонтерскую работу выше своих нужд, рассказал герой. «Они все равно что-то организуют, несут гуманитарную помощь. Помощь волонтеров спасает жизни людей», — заявил Шоломов. Форум «Патриоты Урала» в Миассе открыл 20 февраля полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. На базе автозавода «Урал» организовали выставку военной техники и других изделий, необходимых для СВО. Экспонаты разработаны жителями УрФО. Всего на форум было подано 824 заявки, а главным событием дня станет пленарная сессия с участием Жоги.
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