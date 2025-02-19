Кириенко на форуме в Миассе объяснил, почему психологическая СВО будет самой длинной

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал информационную войну за подрастающее поколение самой длинной. Как отметил Кириенко в своем видеообращении к участникам форума «Патриоты Урала» в Миассе, после горячей войны продолжится экономическая, однако и на этом противостояние с противником не закончится. С места события передает корреспондент URA.RU.
«Мы должны помнить, что идет еще и информационная война. И эта война будет самой длинной: первой кончится горячая война, дольше будет экономическое противостояние, но дольше всего будет идти информационная, или психологическая война за умы и сердца подрастающего поколения», — заявил Кириенко.
Он также вспомнил о поддержке тех, кто находится «за ленточкой». Кириенко акцентировал внимание на том, что бойцам необходимо «чувствовать, что за ними вся страна». Кроме боеприпасов и гуманитарной помощи военные нуждаются в поддержке и понимании, что их ждут в тылу.
«И для подрастающего поколения важно, чтобы все огромное волонтерское сообщество Урала приложило свои силы, опыт, свое моральное право. Вы своим примером можете показывать не на словах, а на деле, что такое настоящий патриотизм», — заявил первый замруководителя администрации президента.
О необходимости поддержки бойцов заявлял и действующий участник СВО герой России Максим Шоломов. Находясь на форуме, он отметил, что одна из самых ценных вещей в гуманитарных грузах — письма детей. Они, как и помощь волонтеров, дают бойцам силы на фронте.
«Патриоты Урала» проходит в Миассе 20 февраля. Форум открыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назвав Уральский федеральный округ кузней добра, тепла и человечности.
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