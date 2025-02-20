Куйвашев сделал многомиллиардный подарок на юбилей любимому городу. Фото

Губернатор Куйвашев поручил увеличить финансирование масштабных проектов Ирбита
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Пресс-подход на церемонии закрытия Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вывез замов и 10 министров в Ирбит Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить финансирование масштабных проектов Ирбита (любимый город главы региона), которые планируют реализовать к 400-летию города (2031-й). Такое решение он принял в ходе выездного заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики.

«Ирбит действительно развивается: предприятия стабильно работают и наращивают производственные показатели. Важно, что создаются комфортные условия для жителей, развивается социальная сфера. С учетом дальнейших перспектив можно рассчитывать, что Ирбит будет привлекателен для гостей и туристов не только в период ярмарочных мероприятий, но и в другие дни», — сказал Куйвашев.

По словам мэра Ирбита Николая Юдина, среди приоритетных проектов — возведение инженерной инфраструктуры, строительство ливневой канализации и очистных сооружений. Дополнительные инвестиции выделят на вторую ветку магистрального водовода с Бердюгинского месторождения.

Губернатор к Ирбиту проявляет особое внимание — выезжает сюда по несколько раз в год, до 2031 года пообещал выделить на преображение города 19 миллиардов рублей. Здесь находится много исторических зданий и памятников архитектуры, а также самая большая коллекция гравюр. Как говорит он сам, это «уникальный город». Собеседники из его окружения предполагают, что Ирбит напоминает Куйвашеву Тобольск, которым он руководил.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить финансирование масштабных проектов Ирбита (любимый город главы региона), которые планируют реализовать к 400-летию города (2031-й). Такое решение он принял в ходе выездного заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики. «Ирбит действительно развивается: предприятия стабильно работают и наращивают производственные показатели. Важно, что создаются комфортные условия для жителей, развивается социальная сфера. С учетом дальнейших перспектив можно рассчитывать, что Ирбит будет привлекателен для гостей и туристов не только в период ярмарочных мероприятий, но и в другие дни», — сказал Куйвашев. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, среди приоритетных проектов — возведение инженерной инфраструктуры, строительство ливневой канализации и очистных сооружений. Дополнительные инвестиции выделят на вторую ветку магистрального водовода с Бердюгинского месторождения. Губернатор к Ирбиту проявляет особое внимание — выезжает сюда по несколько раз в год, до 2031 года пообещал выделить на преображение города 19 миллиардов рублей. Здесь находится много исторических зданий и памятников архитектуры, а также самая большая коллекция гравюр. Как говорит он сам, это «уникальный город». Собеседники из его окружения предполагают, что Ирбит напоминает Куйвашеву Тобольск, которым он руководил.
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