Куйвашев сделал многомиллиардный подарок на юбилей любимому городу. Фото

Губернатор Куйвашев поручил увеличить финансирование масштабных проектов Ирбита

20 февраля 2025 в 20:04 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вывез замов и 10 министров в Ирбит Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить финансирование масштабных проектов Ирбита (любимый город главы региона), которые планируют реализовать к 400-летию города (2031-й). Такое решение он принял в ходе выездного заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики. «Ирбит действительно развивается: предприятия стабильно работают и наращивают производственные показатели. Важно, что создаются комфортные условия для жителей, развивается социальная сфера. С учетом дальнейших перспектив можно рассчитывать, что Ирбит будет привлекателен для гостей и туристов не только в период ярмарочных мероприятий, но и в другие дни», — сказал Куйвашев. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, среди приоритетных проектов — возведение инженерной инфраструктуры, строительство ливневой канализации и очистных сооружений. Дополнительные инвестиции выделят на вторую ветку магистрального водовода с Бердюгинского месторождения. Губернатор к Ирбиту проявляет особое внимание — выезжает сюда по несколько раз в год, до 2031 года пообещал выделить на преображение города 19 миллиардов рублей. Здесь находится много исторических зданий и памятников архитектуры, а также самая большая коллекция гравюр. Как говорит он сам, это «уникальный город». Собеседники из его окружения предполагают, что Ирбит напоминает Куйвашеву Тобольск, которым он руководил. Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить финансирование масштабных проектов Ирбита (любимый город главы региона), которые планируют реализовать к 400-летию города (2031-й). Такое решение он принял в ходе выездного заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики. «Ирбит действительно развивается: предприятия стабильно работают и наращивают производственные показатели. Важно, что создаются комфортные условия для жителей, развивается социальная сфера. С учетом дальнейших перспектив можно рассчитывать, что Ирбит будет привлекателен для гостей и туристов не только в период ярмарочных мероприятий, но и в другие дни», — сказал Куйвашев. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, среди приоритетных проектов — возведение инженерной инфраструктуры, строительство ливневой канализации и очистных сооружений. Дополнительные инвестиции выделят на вторую ветку магистрального водовода с Бердюгинского месторождения. Губернатор к Ирбиту проявляет особое внимание — выезжает сюда по несколько раз в год, до 2031 года пообещал выделить на преображение города 19 миллиардов рублей. Здесь находится много исторических зданий и памятников архитектуры, а также самая большая коллекция гравюр. Как говорит он сам, это «уникальный город». Собеседники из его окружения предполагают, что Ирбит напоминает Куйвашеву Тобольск, которым он руководил.