Челябинские синоптики зафиксировали скачки температуры возле климатической нормы

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Ледовый городок часто закрывали из-за потепления
Ледовый городок часто закрывали из-за потепления Фото:

В Челябинской области за вторую декаду февраля, с 10 по 20 число, зафиксированы температурные качели со скачками на восемь градусов выше нормы и на десять градусов ниже нормы. Об этом рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Тепло было 11-13 и 17 февраля, среднесуточные температуры воздуха в эти дни были на 4-8 градусов выше нормы. Холодно было 19-20 февраля, среднесуточные температуры воздуха оказались на 6-8 градусов ниже нормы, местами в юго-западных районах — на 9-10 градусов ниже нормы», — уточнили метеорологи.

В целом синоптики охарактеризовали вторую декаду февраля как прохладную со средней температурой около 11-15 градусов мороза. При этом они отметили, что к концу периода морозы местами достигали 34 градусов ниже нуля. Самый высокий снежный покров с наибольшим содержанием воды зафиксирован в Златоусте.

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В Челябинской области за вторую декаду февраля, с 10 по 20 число, зафиксированы температурные качели со скачками на восемь градусов выше нормы и на десять градусов ниже нормы. Об этом рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Тепло было 11-13 и 17 февраля, среднесуточные температуры воздуха в эти дни были на 4-8 градусов выше нормы. Холодно было 19-20 февраля, среднесуточные температуры воздуха оказались на 6-8 градусов ниже нормы, местами в юго-западных районах — на 9-10 градусов ниже нормы», — уточнили метеорологи. В целом синоптики охарактеризовали вторую декаду февраля как прохладную со средней температурой около 11-15 градусов мороза. При этом они отметили, что к концу периода морозы местами достигали 34 градусов ниже нуля. Самый высокий снежный покров с наибольшим содержанием воды зафиксирован в Златоусте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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