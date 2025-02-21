Челябинский депутат Барбашин оценил результаты инициативы полпреда Жоги. Видео

Депутат Барбашин: форум «Патриоты Урала» был организован великолепно

21 февраля 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Барбашин отметил, что бойцам СВО помогает абсолютно все, в том числе и добрые пожелания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин высоко оценил форум «Патриоты Урала», проведенный в Миассе по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги. Об этом Барбашин сообщил корреспонденту URA.RU. «Форум организован, по моему мнению, великолепно. Приятно было слышать слова Артема Жоги, нашего губернатора, о том, что мы Челябинск и Челябинскую область активно поддерживаем, поддерживали и поддерживать будем», — сказал Барбашин. На форуме проходила выставка изделий, помогающих бойцам сохранять жизни и более эффективно выполнять свой долг. Барбашин отметил, что уральские умельцы иногда даже в кустарных условиях могут сделать то, что помогает солдатам выполнить задачи. Также он сказал спасибо волонтерам, которые изготавливают маскировочные сети, которые прячут и укрывают наших бойцов от вражеских атак. «Помогает абсолютно все, то есть начиная от доброго слова и заканчивая какими-то материальными вещами. Ну тут хочется отметить, конечно же, средства БПЛА, сделанные нашими умельцами, средства радиоэлектронной борьбы. В XXI веке, в условиях современного боя, эти вещи являются неотъемлемой частью каждого подразделения», — подчеркнул Барбашин. Это уже второй форум «Патриоты Урала», прошедший по инициативе Артема Жоги. Первый прошел 1 ноября прошлого года в Верхней Пышме Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин высоко оценил форум «Патриоты Урала», проведенный в Миассе по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги. Об этом Барбашин сообщил корреспонденту URA.RU. «Форум организован, по моему мнению, великолепно. Приятно было слышать слова Артема Жоги, нашего губернатора, о том, что мы Челябинск и Челябинскую область активно поддерживаем, поддерживали и поддерживать будем», — сказал Барбашин. На форуме проходила выставка изделий, помогающих бойцам сохранять жизни и более эффективно выполнять свой долг. Барбашин отметил, что уральские умельцы иногда даже в кустарных условиях могут сделать то, что помогает солдатам выполнить задачи. Также он сказал спасибо волонтерам, которые изготавливают маскировочные сети, которые прячут и укрывают наших бойцов от вражеских атак. «Помогает абсолютно все, то есть начиная от доброго слова и заканчивая какими-то материальными вещами. Ну тут хочется отметить, конечно же, средства БПЛА, сделанные нашими умельцами, средства радиоэлектронной борьбы. В XXI веке, в условиях современного боя, эти вещи являются неотъемлемой частью каждого подразделения», — подчеркнул Барбашин. Это уже второй форум «Патриоты Урала», прошедший по инициативе Артема Жоги. Первый прошел 1 ноября прошлого года в Верхней Пышме Свердловской области.