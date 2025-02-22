Бразильский город уходит под землю, введен режим ЧС. Видео

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Большие оползни, которые вплотную подошли к бразильскому городу Буритикупу
Большие оползни, которые вплотную подошли к бразильскому городу Буритикупу Фото:

В Бразилии город Буритикупу, где проживает около 55 тысяч жителей, происходят масштабные земляные обвалы, из-за чего введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам», — приводит Reuters слова местных властей. Город стоит перед угрозой обрушения в земляную воронку. Около 1,2 тысячи жителей могут оказаться в зоне риска из-за возможных провалов.

Проблема обрушения земли в районе Буритикупу носит длительный характер и обострилась из-за натуральных и антропогенных факторов. Основными причинами являются эрозия почв вследствие обильных дождей и деятельности человека, такой как строительные работы и вырубка лесов. Эти факторы способствуют размыванию и обрушению песчаных почв, что приводит к увеличению и углублению провалов.

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В Бразилии город Буритикупу, где проживает около 55 тысяч жителей, происходят масштабные земляные обвалы, из-за чего введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает международное агентство Reuters. «За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам», — приводит Reuters слова местных властей. Город стоит перед угрозой обрушения в земляную воронку. Около 1,2 тысячи жителей могут оказаться в зоне риска из-за возможных провалов. Проблема обрушения земли в районе Буритикупу носит длительный характер и обострилась из-за натуральных и антропогенных факторов. Основными причинами являются эрозия почв вследствие обильных дождей и деятельности человека, такой как строительные работы и вырубка лесов. Эти факторы способствуют размыванию и обрушению песчаных почв, что приводит к увеличению и углублению провалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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