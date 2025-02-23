Шольц признал поражение на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал исход выборов в Бундестаг, на которых участвовала Социал-демократическая партия Германии, как поражение. Об этом он заявил после публикации предварительных результатов голосования, прошедшего 23 февраля.
«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах», — заявил Шольц во время своего выступления в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии в Берлине. Он также признал свою ответственность за неудачу партии.
Шольц отметил, что в 2021 году он успешно привел СДПГ к победе на выборах, однако текущие итоги оказались менее удачными. Он поздравил Фридриха Мерца, лидера консервативного альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, с их победой.
На досрочных выборах в Бундестаг победу одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набрав примерно 29% голосов. В историческом повороте партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые заняла второе место, получив 19,5% поддержки избирателей. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с результатом около 16% голосов, передает МК.
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