В челябинском следкоме назвали причину пожара, в котором погиб ребенок

В СУ СКР по Челябинской области назвали причину пожара, в котором погиб 12-летний мальчик. Предварительно, возгорание началось после короткого замыкание проводки.
«По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что по факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура контролирует ход расследования. В надзорном ведомстве также начали проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности.
Пожар произошел утром 24 февраля. Глава семейства смог вытащить из дома 7-леьтнюю дочь и мать. Найти сына не удалось. По итогу труп мальчика нашли приехавшие на вызов пожарные.
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