23 февраля 2025

В челябинском следкоме назвали причину пожара, в котором погиб ребенок

Пожар в селе Филимоново начался из-за короткого замыкания проводки
© Служба новостей «URA.RU»
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В следственном комитете после пожара возбудили уголовное дело
В следственном комитете после пожара возбудили уголовное дело Фото:

В СУ СКР по Челябинской области назвали причину пожара, в котором погиб 12-летний мальчик. Предварительно, возгорание началось после короткого замыкание проводки.

«По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что по факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура контролирует ход расследования. В надзорном ведомстве также начали проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности.

Пожар произошел утром 24 февраля. Глава семейства смог вытащить из дома 7-леьтнюю дочь и мать. Найти сына не удалось. По итогу труп мальчика нашли приехавшие на вызов пожарные.

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В СУ СКР по Челябинской области назвали причину пожара, в котором погиб 12-летний мальчик. Предварительно, возгорание началось после короткого замыкание проводки. «По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что по факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура контролирует ход расследования. В надзорном ведомстве также начали проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности. Пожар произошел утром 24 февраля. Глава семейства смог вытащить из дома 7-леьтнюю дочь и мать. Найти сына не удалось. По итогу труп мальчика нашли приехавшие на вызов пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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