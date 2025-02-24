Все свердловские магазины «Светофор» провалили проверку Роспотребнадзора

РПН провел внеплановые проверки в 74-х магазинах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области во всех 74-х магазинах сети «Светофор» санврачи выявили грубые нарушения в ходе внеплановых проверок. Забракованы и сняты с полок тонны молочной, мясной, рыбной и другой продукции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Забраковано и снято с реализации 65 партий пищевой продукции в количестве 2,4 тонны (молочная, мясная, рыбная, плодоовощная, безалкогольное пиво). Также 60 партий непродовольственных товаров в количестве 3,5 тысячи штук (одежда, обувь, электротовары, мебель, галантерея)», — следует из поста в telegram-канале ведомства.

Виновные лица будут привлечены к ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ. Процессуальные процедуры по данному делу продолжаются.

Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.