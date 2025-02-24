ТАСС: Иванов и Лантратова готовятся возглавить комитеты Госдумы

Совет Госдумы на предстоящем заседании обсудит кадровые перестановки, включая назначение Владимира Иванова из фракции «Единая Россия» главой комитета по делам национальностей и Яны Лантратовой из фракции «Справедливая Россия — За правду» на пост главы комитета по развитию гражданского общества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Думе.
«Комитет по делам национальностей возглавит заместитель руководителя фракции „ЕР“ руководитель одной из внутрифракционных групп Иванов», — отметил собеседник агентства. Источник также добавил, что назначение «говорит об усилении руководителя фракции единороссов Владимира Васильева».
На место главы комитета ГД по развитию гражданского общества будет назначена Яна Лантратова, полагает источник ТАСС. Он охарактеризовал ее как успешного и активного политика.
Кадровые изменения направлены на сохранение межфракционного баланса в Госдуме, который был установлен в 2016 году по рекомендации президента РФ Владимира Путина. Источник подчеркнул, что такая формула распределения власти между фракциями способствует конструктивному взаимодействию и предотвращает маргинализацию оппозиции.
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