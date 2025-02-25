Росконгресс: Украина потеряла свои ценные месторождения еще в 2022 году

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Украина потеряла контроль над значительной частью своих месторождений
Украина потеряла контроль над значительной частью своих месторождений Фото:

После вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Украина потеряла контроль над значительной частью своих наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых. Такой вывод содержится в докладе Росконгресса.

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — говорится в докладе Росконгресса. Его содержание привело РИА Новости.

До 2014 года на Украине было четыре основных месторождения лития. Теперь два из них находятся на территориях, вошедших в состав России: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с запасами 13,8 миллиона тонн литиевой руды и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, пригодное для открытой добычи.

В докладе отмечается, что в Запорожской области находятся крупнейшие на Украине предприятия по производству губчатого титана. Кроме того, на территориях, вошедших в состав России, расположены семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оказался не готов подписать текущую версию соглашения с США по природным ресурсам. По словам одного из киевских чиновников, сделка содержит только «односторонние обязательства Украины», что делает ее неприемлемой для страны в данный момент.

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После вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Украина потеряла контроль над значительной частью своих наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых. Такой вывод содержится в докладе Росконгресса. «Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — говорится в докладе Росконгресса. Его содержание привело РИА Новости. До 2014 года на Украине было четыре основных месторождения лития. Теперь два из них находятся на территориях, вошедших в состав России: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с запасами 13,8 миллиона тонн литиевой руды и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, пригодное для открытой добычи. В докладе отмечается, что в Запорожской области находятся крупнейшие на Украине предприятия по производству губчатого титана. Кроме того, на территориях, вошедших в состав России, расположены семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна. Ранее президент Украины Владимир Зеленский оказался не готов подписать текущую версию соглашения с США по природным ресурсам. По словам одного из киевских чиновников, сделка содержит только «односторонние обязательства Украины», что делает ее неприемлемой для страны в данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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