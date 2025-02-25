Рогов счел позорной принятую в ООН западную резолюцию

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов критически оценил новую антироссийскую резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей ООН по ситуации на Украине. По его мнению, документ провоцирует дальнейшее обострение конфликта, а не способствует его разрешению.
«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Важной особенностью этой резолюции стало то, что США, которые традиционно поддерживали подобные документы, на этот раз предложили свой альтернативный, более нейтральный вариант. Резолюция без антироссийской риторики в итоге была поддержана.
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