Финансист объяснил, как теперь будут взымать плату за свет

Минэнерго внедрило новый порядок платы за электроэнергию, она будет оплачиваться по заявленной мощности. То есть по принципу «бери или плати». Об этом сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
«Теперь Минэнерго стремится сдержать рост цен на электричество путем перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности (по принципу „бери или плати“), а не из фактического потребления», — заявил Осянин, отметив, что подобное поможет сдержать рост тарифов. Его слова передает агентство «Прайм».
В настоящее время, когда сетевые компании получают плату за фактическое потребление, они обязаны поддерживать необходимые мощности, стоимость которых в случае невостребованности распределяется среди всех пользователей. Это обстоятельство способствует увеличению стоимости электроэнергии. Главная цель введения новой системы оплаты заключается в повышении эффективности использования электрической энергии и снижении нагрузки на энергетическую сеть.
Эксперт также отметил, что, начиная с 1 января 2025 года, в России введена система дифференцированных тарифов на электроэнергию. А теперь Министерство энергетики стремится контролировать рост цен на нее.
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