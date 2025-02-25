Многодетных матерей из Москвы обвинили в торговле детьми

В Москве завершено следствие по уголовному делу в отношении многодетных матерей Натальи Патоки и Юлии Логиновой, которым окончательно предъявлены обвинения в торговле детьми. Об этом сообщил адвокат Натальи Патоки Станислав Кулов.
«Предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину Патока признает частично, не признает совершение каких-либо сделок с детьми, а признает нарушение установленного законом порядка усыновления детей, взятых ею на воспитание в свою семью», — сказал Кулов в разговоре с журналистами РИА Новости. Также адвокат выразил мнение о неправильной квалификации обвинения со стороны следствия.
По мнению защиты, возможно предъявление обвинений по более мягким статьям, таким как незаконное усыновление или административные нарушения. Это дело стало одним из самых резонансных в области прав детей и усыновления в последнее время.
Юлия Логинова, многодетная мать и главная фигурантка уголовного дела, стала объектом следствия после того, как в крови одного из ее приемных детей обнаружили запрещенное лекарство. В ходе расследования выяснилось, что 47-летняя Логинова, несмотря на операцию, после которой она не могла иметь детей, утверждала, что некоторые из детей, рожденные после этой операции, являются ее биологическими.
В результате было возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле людьми, использовании поддельных документов и других противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Преображенский суд арестовал Логинову и других фигуранток, включая Наталью Патоку, которая также усыновляла детей. У Логиновой в воспитании находится 15 детей. В уголовном деле зафиксированы как минимум 13 фигурантов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.