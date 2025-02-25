Многодетных матерей из Москвы обвинили в торговле детьми

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Следствие по делу многодетных матерей, которых обвиняют в торговле детьми, завершено
Следствие по делу многодетных матерей, которых обвиняют в торговле детьми, завершено Фото:

В Москве завершено следствие по уголовному делу в отношении многодетных матерей Натальи Патоки и Юлии Логиновой, которым окончательно предъявлены обвинения в торговле детьми. Об этом сообщил адвокат Натальи Патоки Станислав Кулов.

«Предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину Патока признает частично, не признает совершение каких-либо сделок с детьми, а признает нарушение установленного законом порядка усыновления детей, взятых ею на воспитание в свою семью», — сказал Кулов в разговоре с журналистами РИА Новости. Также адвокат выразил мнение о неправильной квалификации обвинения со стороны следствия.

По мнению защиты, возможно предъявление обвинений по более мягким статьям, таким как незаконное усыновление или административные нарушения. Это дело стало одним из самых резонансных в области прав детей и усыновления в последнее время.

Юлия Логинова, многодетная мать и главная фигурантка уголовного дела, стала объектом следствия после того, как в крови одного из ее приемных детей обнаружили запрещенное лекарство. В ходе расследования выяснилось, что 47-летняя Логинова, несмотря на операцию, после которой она не могла иметь детей, утверждала, что некоторые из детей, рожденные после этой операции, являются ее биологическими.

В результате было возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле людьми, использовании поддельных документов и других противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Преображенский суд арестовал Логинову и других фигуранток, включая Наталью Патоку, которая также усыновляла детей. У Логиновой в воспитании находится 15 детей. В уголовном деле зафиксированы как минимум 13 фигурантов. 

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В Москве завершено следствие по уголовному делу в отношении многодетных матерей Натальи Патоки и Юлии Логиновой, которым окончательно предъявлены обвинения в торговле детьми. Об этом сообщил адвокат Натальи Патоки Станислав Кулов. «Предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину Патока признает частично, не признает совершение каких-либо сделок с детьми, а признает нарушение установленного законом порядка усыновления детей, взятых ею на воспитание в свою семью», — сказал Кулов в разговоре с журналистами РИА Новости. Также адвокат выразил мнение о неправильной квалификации обвинения со стороны следствия. По мнению защиты, возможно предъявление обвинений по более мягким статьям, таким как незаконное усыновление или административные нарушения. Это дело стало одним из самых резонансных в области прав детей и усыновления в последнее время. Юлия Логинова, многодетная мать и главная фигурантка уголовного дела, стала объектом следствия после того, как в крови одного из ее приемных детей обнаружили запрещенное лекарство. В ходе расследования выяснилось, что 47-летняя Логинова, несмотря на операцию, после которой она не могла иметь детей, утверждала, что некоторые из детей, рожденные после этой операции, являются ее биологическими. В результате было возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле людьми, использовании поддельных документов и других противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Преображенский суд арестовал Логинову и других фигуранток, включая Наталью Патоку, которая также усыновляла детей. У Логиновой в воспитании находится 15 детей. В уголовном деле зафиксированы как минимум 13 фигурантов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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