Боец ВСУ перед гибелью дал отчаянный совет Зеленскому, сравнив его с Гитлером

Солдат ВСУ записал предсмертное обращение к Зеленскому и дал совет
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Боец ВСУ перед гибелью записал видеообращение к Владимиру Зеленскому и попросил его закончить жизнь так же, как Адольф Гитлер
Боец ВСУ перед гибелью записал видеообращение к Владимиру Зеленскому и попросил его закончить жизнь так же, как Адольф Гитлер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВСУ, ликвидированный российскими военными в Белогоровке (ЛНР), перед своей гибелью записал предсмертное видеообращение. В нем он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сравнив того с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером, и попросил закончить его жизнь так же. Об этом сообщает telegram-канал «ИЗНАНКА».

«[Зеленский], …, сделай, как твой кумир: запрись в бункер и застрелись! Так только всем лучше станет! А мы уже [потеряли] все, что можно!» — обратился боец ВСУ к лидеру страны. Военнослужащий ВСУ в своем видео также рассказал о тяжелых условиях, в которых он и его сослуживцы оказались.

«Летит со всех сторон», — описал ситуацию украинский солдат, подчеркивая, что они не могли покинуть занятый дом уже на протяжении четырех суток. По информации источника, на который ссылаются авторы канала, видео было обнаружено в мобильном телефоне, найденном при осмотре трупа украинского военнослужащего.

Российские военные силы на днях завладели стратегически значимым бункером, который ранее находился в распоряжении украинских войск в Белогоровке. Об этом пишут военкоры.

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Боец ВСУ, ликвидированный российскими военными в Белогоровке (ЛНР), перед своей гибелью записал предсмертное видеообращение. В нем он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сравнив того с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером, и попросил закончить его жизнь так же. Об этом сообщает telegram-канал «ИЗНАНКА». «[Зеленский], …, сделай, как твой кумир: запрись в бункер и застрелись! Так только всем лучше станет! А мы уже [потеряли] все, что можно!» — обратился боец ВСУ к лидеру страны. Военнослужащий ВСУ в своем видео также рассказал о тяжелых условиях, в которых он и его сослуживцы оказались. «Летит со всех сторон», — описал ситуацию украинский солдат, подчеркивая, что они не могли покинуть занятый дом уже на протяжении четырех суток. По информации источника, на который ссылаются авторы канала, видео было обнаружено в мобильном телефоне, найденном при осмотре трупа украинского военнослужащего. Российские военные силы на днях завладели стратегически значимым бункером, который ранее находился в распоряжении украинских войск в Белогоровке. Об этом пишут военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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