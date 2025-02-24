Путин: Россия и США способны договориться по сокращению вооружений на 50%

Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%, и Китайская Народная Республика могла бы присоединиться к этому соглашению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Мне кажется, что идея хорошая: штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет», — сказал Путин автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Путин отметил, что не может комментировать реакцию Китайской Народной Республики на предложение о сокращении вооружений, так как это решение зависит от Китая. Однако он подчеркнул, что Россия готова договориться с США о сокращении вооружений на 50%.
Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность к сотрудничеству с США в области редкоземельных металлов. Это предложение было частью более широкого диалога о возможности совместной работы, которая, по мнению президента США Дональда Трампа, может способствовать глобальной стабильности и укреплению экономик обеих стран.
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