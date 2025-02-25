В Подмосковье арестовали пятерых людей, которые обвиняются в попытке теракта

Пятеро молодых людей, среди которых один несовершеннолетний, арестованы по подозрению в подготовке теракта на территории военной части в Балашихе. Их дело начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой. Там они хотели поджечь имеющуюся военную технику. В настоящее время они арестованы», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
Россиянам предъявлены обвинения по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса РФ, которые касаются подготовки к совершению теракта. Кроме того, в деле фигурирует эпизод с поджогом медицинского автомобиля госструктуры. В нем находились баллоны с кислородом, необходимым для медицинского оборудования. Согласно информации от правоохранителей, обвиняемые получали инструкции через мессенджер Telegram от лиц на Украине, которые, по предварительным данным, связаны со спецслужбами.
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