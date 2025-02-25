Захарова объяснила, почему в ООН одобрили нерусофобскую резолюцию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в искренности действий Франции и Великобритании во время голосования по резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Ее удивило, что страны не заблокировали резолюцию США, в которую ранее сами пытались внести поправки.
«Внимание вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
В понедельник ГА ООН приняла резолюцию от Украины, требующую от России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины». В документе также отсутствует ссылка на право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. За принятие резолюции проголосовали 93 страны, против — 18, а воздержались 65 стран.
После резолюции, предложенной Украиной, США представили на Генассамблее свой проект, призывающий к миру «без русофобии», однако Франция и Британия «испохабили текст своими поправками». Этот же проект был позже одобрен в Совете Безопасности ООН без изменений. За документ проголосовали десять стран, включая РФ, КНР и США, пять стран воздержались, против голосов не было. Также Захарова подчеркнула, что обе резолюции были приняты минимальным количеством голосов за все время Чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, что является значимым показателем.
Захарова указала на то, что Франция и Британия могли использовать свое право вето для блокировки американского проекта в Совете Безопасности, но этого не сделали. «Таким образом, резолюция СБ ООН, которая не содержит осуждения России и призывает к миру, устанавливает правильные рамки и имеет более высокий статус по сравнению с резолюцией ГА ООН», — заключила МИД России.
Ранее МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в непоколебимой поддержке России со стороны сербского народа, несмотря на голосование Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине. Об этом она написала на сербском языке в своем telegram-канале.
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