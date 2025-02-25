Захарова: Россия знает, что Сербия ее не предаст

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в непоколебимой поддержке России со стороны сербского народа, несмотря на голосование Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине. Об этом она написала на сербском языке в своем telegram-канале.
«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И победим!» — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она заявила также, что нацизм должен быть остановлен.
Голосование в Генеральной Ассамблее ООН вызвало разногласия, поскольку резолюция содержала требования к России о выводе вооруженных сил с территории Украины, но при этом не осуждались действия украинской стороны. Этот документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
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