Захарова: Россия знает, что Сербия ее не предаст

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Захарова заявила, что Россия и Сербия победят вместе
Захарова заявила, что Россия и Сербия победят вместе Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в непоколебимой поддержке России со стороны сербского народа, несмотря на голосование Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине. Об этом она написала на сербском языке в своем telegram-канале.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И победим!» — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она заявила также, что нацизм должен быть остановлен.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН вызвало разногласия, поскольку резолюция содержала требования к России о выводе вооруженных сил с территории Украины, но при этом не осуждались действия украинской стороны. Этот документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в непоколебимой поддержке России со стороны сербского народа, несмотря на голосование Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине. Об этом она написала на сербском языке в своем telegram-канале. «Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И победим!» — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она заявила также, что нацизм должен быть остановлен. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН вызвало разногласия, поскольку резолюция содержала требования к России о выводе вооруженных сил с территории Украины, но при этом не осуждались действия украинской стороны. Этот документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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