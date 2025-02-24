Место проведения Кубка России по биатлону защитили от хакерских атак

В Златоусте стадион имени Ишмуратовой, где в марте пройдет финал Кубка России по биатлону, защитили от хакерских атак. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», также на месте проведения соревнований заменили свыше тысячи светильников.
«Специалисты организовали защищенную от хакерских атак телеком-инфраструктуру, необходимую для работы оргкомитета, судей и СМИ. А также построили основной и резервный каналы связи, обеспечивающие интернет-подключение на скорости до двух гигабит в секунду», — заявили URA.RU в «Ростелекоме».
Директор филиала Евгений Макагонов рассказал информагентству, что в первую очередь специалисты осветили трассы. Теперь современные светодиоды горят на протяжении четырех километров. При этом все сети убрали под землю. Замена светильников на современные позволит экономить до 40% электроэнергии.
«В 2024 году комплекс вошел в перечень ключевых биатлонных объектов России. Он включает в себя инфраструктуру, необходимую для круглогодичных тренировок атлетов. И предназначен не только для проведения соревнований по биатлону и лыжным гонкам, но смежным видам спорта», — пояснил спортуправления мэрии Павел Накоряков.
В марте биатлонисты определят победителей Кубка в трех дисциплинах: спринт, гонка преследования и масс-старт. В программе заявлено, что 7 марта состоится женский и мужской спринт, 8 марта — гонки преследования, а 9 марта — масс-старты.
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