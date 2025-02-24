24 февраля 2025

В Свердловской области произошла новая вспышка ОРВИ

В Свердловской области ОРВИ за неделю заболели 39 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, измерение температуры, коронавирус, covid
В Екатеринбурге заболеваемость почти на 30% превысила средний многолетний уровень Фото:

За неделю в Свердловской области выявили 39 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 8,9% больше предыдущей недели и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении. Среди заболевших 56,1% — дети.

В уральской столице выявили 19,7 тысячи случаев, что выше средних многолетних значений на 29,5% и на 13,3%, чем неделей ранее. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном, поселке Уральском, Невьянском ГО.

21 февраля в СМИ появилась информация о случаях метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Более половины из них приходится на детей. По словам иммунолога Георгия Викулова, в регионе единичные случаи, а этот вирус не может стать причиной пандемии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За неделю в Свердловской области выявили 39 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 8,9% больше предыдущей недели и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении. Среди заболевших 56,1% — дети. В уральской столице выявили 19,7 тысячи случаев, что выше средних многолетних значений на 29,5% и на 13,3%, чем неделей ранее. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном, поселке Уральском, Невьянском ГО. 21 февраля в СМИ появилась информация о случаях метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Более половины из них приходится на детей. По словам иммунолога Георгия Викулова, в регионе единичные случаи, а этот вирус не может стать причиной пандемии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...