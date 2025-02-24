В Свердловской области произошла новая вспышка ОРВИ

В Свердловской области ОРВИ за неделю заболели 39 тысяч человек

25 февраля 2025 в 10:29 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге заболеваемость почти на 30% превысила средний многолетний уровень Фото: Анна Майорова © URA.RU За неделю в Свердловской области выявили 39 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 8,9% больше предыдущей недели и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении. Среди заболевших 56,1% — дети. В уральской столице выявили 19,7 тысячи случаев, что выше средних многолетних значений на 29,5% и на 13,3%, чем неделей ранее. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном, поселке Уральском, Невьянском ГО. 21 февраля в СМИ появилась информация о случаях метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Более половины из них приходится на детей. По словам иммунолога Георгия Викулова, в регионе единичные случаи, а этот вирус не может стать причиной пандемии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За неделю в Свердловской области выявили 39 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 8,9% больше предыдущей недели и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении. Среди заболевших 56,1% — дети. В уральской столице выявили 19,7 тысячи случаев, что выше средних многолетних значений на 29,5% и на 13,3%, чем неделей ранее. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном, поселке Уральском, Невьянском ГО. 21 февраля в СМИ появилась информация о случаях метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Более половины из них приходится на детей. По словам иммунолога Георгия Викулова, в регионе единичные случаи, а этот вирус не может стать причиной пандемии.