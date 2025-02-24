24 февраля 2025

Экс-главу свердловского села поймали на крупной взятке

Экс-главу Черемховской сельской администрации поймали на получении взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-чиновница получала деньги за покровительство подрядчика Фото:

В Каменском районе Свердловской области задержали экс-главу Черемховской сельской администрации. Ее обвинили в получении взяток на 273 тысячи рублей за покровительство подрядчика, работу которого принимали, несмотря на ее качество, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Обвиняемая, являясь и. о. главы Черемховской сельской администрации, в период с 2022 года по 2024 год трижды получила от предпринимателя денежные средства в размере на общую сумму 273 тысячи рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по договорам подряда на вывоз мусора», — пояснили в ведомстве. Бывшую чиновницу обвинили по частям второй, третьей и пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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В Каменском районе Свердловской области задержали экс-главу Черемховской сельской администрации. Ее обвинили в получении взяток на 273 тысячи рублей за покровительство подрядчика, работу которого принимали, несмотря на ее качество, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Обвиняемая, являясь и. о. главы Черемховской сельской администрации, в период с 2022 года по 2024 год трижды получила от предпринимателя денежные средства в размере на общую сумму 273 тысячи рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по договорам подряда на вывоз мусора», — пояснили в ведомстве. Бывшую чиновницу обвинили по частям второй, третьей и пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки). Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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