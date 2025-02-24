Экс-главу свердловского села поймали на крупной взятке

В Каменском районе Свердловской области задержали экс-главу Черемховской сельской администрации. Ее обвинили в получении взяток на 273 тысячи рублей за покровительство подрядчика, работу которого принимали, несмотря на ее качество, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Обвиняемая, являясь и. о. главы Черемховской сельской администрации, в период с 2022 года по 2024 год трижды получила от предпринимателя денежные средства в размере на общую сумму 273 тысячи рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по договорам подряда на вывоз мусора», — пояснили в ведомстве. Бывшую чиновницу обвинили по частям второй, третьей и пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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