Челябинской компании разрешили построить автосервис у дороги «Меридиан». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У дороги «Меридиан» компания «Шининвест» построит объект дорожного сервиса
У дороги «Меридиан» компания «Шининвест» построит объект дорожного сервиса Фото:

Мэрия Челябинска разрешила компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Проект рекомендован к утверждению, сообщается в заключении на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в Советском районе у дороги „Меридиан“», — сообщается на сайте.

В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» компания «Шининвест» планирует построить одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров. Земля принадлежит компании «Шининвест». Участок предназначен под строительство автомоек и шиномонтажных мастерских.

Ранее также в Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов планировал возвести складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров. Участок предназначен под строительство складского комплекса. Кадастровая стоимость участка — 4 миллиона 160 тысяч рублей. Инициатор проекта запрашивал у мэрии разрешение строительство объекта меньшей площади, чем положено по нормативу.

Земля, где планируется построить автосервис, принадлежит компании «Шининвест»
Земля, где планируется построить автосервис, принадлежит компании «Шининвест»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска разрешила компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Проект рекомендован к утверждению, сообщается в заключении на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в Советском районе у дороги „Меридиан“», — сообщается на сайте. В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» компания «Шининвест» планирует построить одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров. Земля принадлежит компании «Шининвест». Участок предназначен под строительство автомоек и шиномонтажных мастерских. Ранее также в Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов планировал возвести складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров. Участок предназначен под строительство складского комплекса. Кадастровая стоимость участка — 4 миллиона 160 тысяч рублей. Инициатор проекта запрашивал у мэрии разрешение строительство объекта меньшей площади, чем положено по нормативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...