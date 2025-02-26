Мэрия Челябинска разрешила компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Проект рекомендован к утверждению, сообщается в заключении на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в Советском районе у дороги „Меридиан“», — сообщается на сайте.
В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» компания «Шининвест» планирует построить одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров. Земля принадлежит компании «Шининвест». Участок предназначен под строительство автомоек и шиномонтажных мастерских.
Ранее также в Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов планировал возвести складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров. Участок предназначен под строительство складского комплекса. Кадастровая стоимость участка — 4 миллиона 160 тысяч рублей. Инициатор проекта запрашивал у мэрии разрешение строительство объекта меньшей площади, чем положено по нормативу.
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