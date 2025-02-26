В Петербурге суд вынес приговор водителю, сбившему инспектора ГИБДД. Видео

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Обвиняемый принес извинения пострадавшему сотруднику полиции
Обвиняемый принес извинения пострадавшему сотруднику полиции Фото:

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор Озодбеку Ялкобову, обвиняемому в наезде на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел в 2024 году, когда Ялкобов, управляя автомобилем Kia Rio, сбил инспектора дорожно-патрульной службы. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Захаров поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении Озодбека Ялкобова. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. 

События развивались в районе набережной реки Фонтанки, где Ялкобов был остановлен за нарушение Правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнять законные требования инспектора о следовании в отделение полиции, обвиняемый решил скрыться и в результате сбил сотрудника ГИБДД.

В ходе судебного разбирательства Озодбек Ялкобов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также принес извинения пострадавшему сотруднику полиции. Суд учел эти обстоятельства, однако подчеркнул серьезность преступления и его умышленный характер.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ялкобова к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей и материального ущерба — 31 530 рублей.

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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор Озодбеку Ялкобову, обвиняемому в наезде на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел в 2024 году, когда Ялкобов, управляя автомобилем Kia Rio, сбил инспектора дорожно-патрульной службы. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Захаров поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении Озодбека Ялкобова. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.  События развивались в районе набережной реки Фонтанки, где Ялкобов был остановлен за нарушение Правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнять законные требования инспектора о следовании в отделение полиции, обвиняемый решил скрыться и в результате сбил сотрудника ГИБДД. В ходе судебного разбирательства Озодбек Ялкобов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также принес извинения пострадавшему сотруднику полиции. Суд учел эти обстоятельства, однако подчеркнул серьезность преступления и его умышленный характер. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ялкобова к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей и материального ущерба — 31 530 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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