Астроном объяснил происхождение НЛО, которое напугало пермяков

Жители Перми 23 и 14 февраля наблюдали в ночном небе над городом яркий объект. Судя по реакциям в соцсетях, НЛО их встревожил. Яркая точка не застывает, а медленно пропадает. Лектор Пермского планетария Виталий Францев сообщил, что горожане видели Венеру.
«Это Венера — вторая планета от Солнца и третий объект по яркости после Солнца и Луны. Она сияет как яркий маяк после захода Солнца», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на слова Францева.
Астроном добавил, что некоторые могут увидеть у Венеры хвост как у кометы. Это явление называется «Коматическая аберрация» или «Кома», то есть световое искажение. Оно появляется из-за несовершенной оптики. Сейчас Венеру можно наблюдать даже днем, так как ее свет в 23 раза сильнее самой яркой звезды Сириус. Лучше всего планету видно с 18:00 до 22:00, отметил Францев.
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